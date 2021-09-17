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أخبار محلية > أمر ملكي بتطبيق عقوبات على كل من يشغل المتسللين للمملكة
17/09/2021   10:34 م

أمر ملكي بتطبيق عقوبات على كل من يشغل المتسللين للمملكة

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صدر أمر ملكي بشمول كل من يقوم بتشغيل المتسلل للمملكة بالحكم الوارد في البند الأول من الأمر الملكي رقم “أ /406” الصادر في 27 / 7 / 1442هـ.

ونص الأمر الصادر في العام المنصرم على معاقبة كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال بواحدة أو أكثر من العقوبات الواردة في الأمر.

ونصت العقوبات الواردة في هذا الشأن على سجن كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 15 سنة، أو فرض غرامة مالية تصل إلى مليون ريال. وفق “أخبار 24”.

كما نصت العقوبة على مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، وفي حال كانت الوسيلة أو المسكن محل المصادرة يتعلق بها ملك للغير فيعاقب بغرامة لا تتجاوز قيمتها مليون ريال.

أمر ملكي بتطبيق عقوبات على كل من يشغل المتسللين للمملكة

أخبار محلية
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