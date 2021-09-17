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أخبار محلية > حملة تسويقية غريبة بالمملكة.. خذ نصف برغر أو نصف دونات وادفع الثمن كاملاً!!
17/09/2021   10:34 م

حملة تسويقية غريبة بالمملكة.. خذ نصف برغر أو نصف دونات وادفع الثمن كاملاً!!

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انطلقت حملة تسويقية غريبة اليوم الجمعة في المملكة، حيث جاءت غرابتها من أنها تطلب من الزبائن أخذ نصف المنتج ودفع ثمنه كاملاً، بعكس المتعارف عليه عند تقديم العروض.

ونشر أحد مطاعم البرغر الشهيرة وشركة للدونات، وأحد مراكز التسوق الكبرى، إعلانات تدعو جميعها لأخذ نصف المنتج ودفع ثمنه كاملا سواء برغر أو دونات أو كيس المشتريات..

وعبّر متابعون عن استغرابهم من الإعلان، وأنهم بحاجة للفهم، وقالوا إن العكس هو الصحيح، منتظرين توضيحا لتلك الحملة.

وفق “أخبار 24”.

حملة تسويقية غريبة بالمملكة.. خذ نصف برغر أو نصف دونات وادفع الثمن كاملاً!!

أخبار محلية
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