حملة تسويقية غريبة بالمملكة.. خذ نصف برغر أو نصف دونات وادفع الثمن كاملاً!!

انطلقت حملة تسويقية غريبة اليوم الجمعة في المملكة، حيث جاءت غرابتها من أنها تطلب من الزبائن أخذ نصف المنتج ودفع ثمنه كاملاً، بعكس المتعارف عليه عند تقديم العروض.
ونشر أحد مطاعم البرغر الشهيرة وشركة للدونات، وأحد مراكز التسوق الكبرى، إعلانات تدعو جميعها لأخذ نصف المنتج ودفع ثمنه كاملا سواء برغر أو دونات أو كيس المشتريات..
وعبّر متابعون عن استغرابهم من الإعلان، وأنهم بحاجة للفهم، وقالوا إن العكس هو الصحيح، منتظرين توضيحا لتلك الحملة.
تقدر الآن تاخذ نصف الكيس وتستمتع بالتسوق. pic.twitter.com/mSbxtk6e8l
— لولو هايبرماركت (@LuLuHyperSA) September 17, 2021
خذ نص برجر بسعر برجر كامل 🤭 pic.twitter.com/KgB4RqNe3q
— هرفي (@HerfyFSC) September 17, 2021
خذ نص دونات بسعر دونات كاملة.
— 4TWINS Coffee | فورتوينز (@4twins_coffee) September 17, 2021
وفق “أخبار 24”.