ظهروا بعيداً عن الرسميات.. لقاء ودي يجمع الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم والشيخ طحنون في البحر الأحمر

جمع لقاء ودي في البحر الأحمر، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد.
وظهروا في الصورة، التي نشرها مدير مكتب ولي العهد بدر العساكر، بعيدا عن الرسميات، حيث كانوا يرتدون ملابس رياضية.
وحظيت الصورة بتفاعل كبير من قبل المغردين في “تويتر”، وأشاروا إلى أنها تعكس متانة العلاقة بين الدول الثلاث بعد اتفاقية العلا.
لقاء ودي أخوي بالبحر الأحمر
يجمع سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان. pic.twitter.com/2nAUJ8HPM5
— بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) September 17, 2021
وفق “أخبار 24”.