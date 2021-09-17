“الترفيه” تنظم مواجهة بين باريس سان جيرمان و”نجوم النصر والهلال ” يناير المقبل

أعلنت هيئة الترفيه برئاسة تركي آل الشيخ، مساء اليوم الجمعة، عن تنظيم مواجهة كبرى بين باريس سان جيرمان الفرنسي ومزيج من نجوم الهلال والنصر ضمن فعاليات موسم الرياض يناير المقبل.
وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “عشان تتخيلون أكثر .. مباراة من العيار الثقيل تجمع نجوم الهلال والنصر في فريق واحد أمام أقوى فرق العالم نادي باريس سان جيرمان بكامل نجومه في كأس موسم الرياض، ترقبوها في يناير القادم”.
وتقام مباراة خلال موسم الرياض بين نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان في المواجهة الكبرى.
وسيلعب تاليسكا وجوميز في فريق واحد ضد ميسي ونيمار ومبابي نجوم باريس سان جيرمان خلال موسم الرياض.
وسيعود الكاميروني أبوبكر فينسينت والمالي موسى ماريجا للعب في فريق واحد بعد تجربة بورتو، وذلك في مواجهة باريس سان جيرمان ضمن موسم الرياض.وفق “أخبار 24”.
وسيعيد المغربي عبدالرزاق حمدالله والكوري الجنوبي جانج هيون ذكريات تجربة الصين باللعب في فريق نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في المواجهة المنتظرة.