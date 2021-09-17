“الحج والعمرة” تعلن تمكين 10 ملايين معتمر منذ إطلاق نموذج العمرة الآمنة والعودة التدريجية

أعلنت وزارة الحج والعمرة تمكين وأداء 10 ملايين معتمر للعمرة منذ إطلاق نموذج العمرة الآمنة والعودة التدريجية للعمرة والصلوات والزيارة، وتجاوز عدد التأشيرات مع بداية عمرة عام 1443هـ 12 ألف تأشيرة من مختلف الدول.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل بالتنسيق المباشر مع الجهات المختصة لتنفيذ الخطط التي ترتكز على المحاور الصحية والأمنية والتنظيمية، والسعي ضمن خطة إستراتيجية للتوسع وزيادة الطاقة الاستيعابية بالتنسيق مع الجهات العاملة في منظومة متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن للوصول إلى 3.5 مليون معتمر وزائر ومصلٍّ شهرياً.
وأوضح نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبد الفتاح مشاط، أن الطاقة الاستيعابية الحالية تبلغ 70 ألف معتمر يومياً موزّعين على ثماني فترات تشغيلية، مشيراً إلى أنه يتم إصدار تصاريح العمرة والصلوات والزيارة من خلال تطبيق “توكّلنا” المتكامل تقنياً مع منصة “اعتمرنا أفراد، واعتمرنا أعمال”.
وأهاب معاليه بأخذ اللقاح كشرط أساسي لمنح التصاريح للراغبين في أداء مناسك العمرة، والصلاة في المسجد الحرام وزيارة المسجد النبوي، وذلك حسب الخانات الزمنية المتاحة التي تحقق رغبة المعتمر والزائر في مواعيد أداء العمرة والزيارة.
وأشار إلى أن الوزارة بدأت في منح استقبال المعتمرين والزوار القادمين من خارج المملكة منذ غرة شهر المحرم 1443هـ، حيث تم إعداد وثيقة الإجراءات والضوابط والاشتراطات المنظمة لقدوم ضيوف الرحمن من خارج المملكة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمملكة بما يضمن بإذن الله سلامتهم والحفاظ على أمنهم.
وأكد على ضرورة إرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من بلد المعتمر ضمن مسوّغات طلب إصدار تأشيرة الزيارة لغرض العمرة، كما تقوم الجهات المختصة بالمملكة بتحديث قائمة الدول المسموح لها بالقدوم المباشر إلى المملكة بشكل مستمر بناءً على المؤشرات الصحية، وكذلك اشتراط أن تكون اللقاحات معتمدة في المملكة.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن المملكة تشهد زيادة مطردة في أعداد المعتمرين القادمين من خارج المملكة، وتقوم وزارة الحج والعمرة بتقديم الخدمات لجميع ضيوف الرحمن القادمين من مختلف أنواع التأشيرات “زيارة و عمرة”، وذلك بتمكينهم من حجز الخانات الزمنية الممكنة لأداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة بشرط تحميل تطبيق توكلنا والتسجيل به، وكذلك تسجيل اللقاح في منصة مقيم قبل القدوم إلى المملكة بـ 72 ساعة.