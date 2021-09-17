بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: اليوم الوطني لم يكن عيداً حتى يُحرّم..وطهرنا المنابر من أصحاب التوجهات

أكد وزير الشؤون الإسلامية والإرشاد والدعوة، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن المملكة تنتهج الاعتدال والوسطية في أمور الدين، وأن ما تقوم به الوزارة مستمد من الكتاب والسنة.
وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “إم بي سي في أسبوع” اليوم (الجمعة)، أن اليوم الوطني لم يكن عيداً حتى يُحرم من قبل البعض في السابق، وإنما هو يوم يتذكر الناس فيه ما أنعم الله عليهم من التوحيد وجمع الشتات.
وكشف أنه تم تطهير المنابر والأنشطة الدعوية من أصحاب التوجهات، وأن جميع الأئمة والخطباء الموجودين حالياً متعاونون مع الوزارة ويحرصون على تنفيذ ما يصدر منها.وفق “أخبار 24”.
ودعا آل الشيخ الجميع إلى الالتفاف حول القيادة فيما يبذلونه من خدمة للوطن والمواطن.
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د.عبداللطيف آل الشيخ:
المملكة تنتهج الاعتدال والوسطية في أمور الدين كلها و #اليوم_الوطني لم يكن عيدا من أجل أن يُحرم، وإنما هو يوم يتذكر فيه الناس ما أنعم الله به عليهم من توحيد المملكة@Dr_Abdullatif_a#MBCinAweek#هي_لنا_دار#سارعي#MBC1 pic.twitter.com/wnGvjYtE4P
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) September 17, 2021