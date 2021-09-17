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أخبار محلية > بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: اليوم الوطني لم يكن عيداً حتى يُحرّم..وطهرنا المنابر من أصحاب التوجهات
17/09/2021   10:35 م

بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: اليوم الوطني لم يكن عيداً حتى يُحرّم..وطهرنا المنابر من أصحاب التوجهات

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أكد وزير الشؤون الإسلامية والإرشاد والدعوة، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن المملكة تنتهج الاعتدال والوسطية في أمور الدين، وأن ما تقوم به الوزارة مستمد من الكتاب والسنة.

وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “إم بي سي في أسبوع” اليوم (الجمعة)، أن اليوم الوطني لم يكن عيداً حتى يُحرم من قبل البعض في السابق، وإنما هو يوم يتذكر الناس فيه ما أنعم الله عليهم من التوحيد وجمع الشتات.

وكشف أنه تم تطهير المنابر والأنشطة الدعوية من أصحاب التوجهات، وأن جميع الأئمة والخطباء الموجودين حالياً متعاونون مع الوزارة ويحرصون على تنفيذ ما يصدر منها.وفق “أخبار 24”.

ودعا آل الشيخ الجميع إلى الالتفاف حول القيادة فيما يبذلونه من خدمة للوطن والمواطن.

بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: اليوم الوطني لم يكن عيداً حتى يُحرّم..وطهرنا المنابر من أصحاب التوجهات

أخبار محلية
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