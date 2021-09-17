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أخبار محلية > وكيل “الصحة”: ليس من المنطقي حصول عموم المجتمع على جرعة ثالثة من اللقاح
17/09/2021   10:34 م

وكيل “الصحة”: ليس من المنطقي حصول عموم المجتمع على جرعة ثالثة من اللقاح

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أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، اليوم (الجمعة)، أنه ليس من المنطقي حصول عموم المجتمع على جرعة ثالثة من لقاح “كورونا”؛ ما دامت الجرعتان تحققان المطلوب.

وقال عسيري: “إذا كانت جرعتا اللقاح تمنعان المرض الشديد، والتنويم، والوفيات؛ فليس من المنطقي حصول عموم المجتمع على جرعة ثالثة”.

وأضاف: “إننا في هذه المرحلة من التغطية الممتازة باللقاحات، بحاجة إلى إعادة النظر في دواعي وأسلوب الفحص المخبري لكورونا، والحكم على الجائحة فقط من منظور عبء المرض على المجتمع”. وفق “أخبار 24”.

وكيل “الصحة”: ليس من المنطقي حصول عموم المجتمع على جرعة ثالثة من اللقاح

أخبار محلية
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