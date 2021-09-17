تأصيلاً للهوية الوطنية.. أمانة الرياض تعتمد أسماء جديدة لشوارع المدينة

كشف أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف، عن البدء في تعزيز البعد المحلي في مسميات شوارع المدينة، حفاظًا على ذاكرة العاصمة المكانية، وتأصيلاً للهوية المحلية.
وأكد استهدافهم في المرحلة الأولى 17 طريقًا، على أن تتدرج المراحل إلى أن تشمل كافة مناطق العاصمة.
وبين أن أبرز الأسماء الجديدة تمثلت في نجد، والدهناء، والمحزم، والتنهاة، والوصيل، ودخنة، ومشرفة، والعاذرية، والسهباء. وفق “أخبار 24”.
من جهتها، أكدت الأمانة إنجاز التصاميم الأوليّة للمسميات المحلية، والبدء في تركيب اللوحات في غضون 3 أسابيع.
حفاظًا على ذاكرة الرياض المكانية، وتأصيلاً للهوية المحلية للمدينة، بدأنا في أمانة منطقة الرياض بتعزيز البعد المحلي في مسميات شوارع المدينة..
نستهدف في المرحلة الأولى 17 طريقًا، وستتدرج المراحل إلى أن تشمل كافة مناطق العاصمة.. pic.twitter.com/Z0D0pkZ68w
— فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف (@BinAyyafFaisal) September 17, 2021