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أخبار محلية > تأصيلاً للهوية الوطنية.. أمانة الرياض تعتمد أسماء جديدة لشوارع المدينة
17/09/2021   10:40 م

تأصيلاً للهوية الوطنية.. أمانة الرياض تعتمد أسماء جديدة لشوارع المدينة

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كشف أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف، عن البدء في تعزيز البعد المحلي في مسميات شوارع المدينة، حفاظًا على ذاكرة العاصمة المكانية، وتأصيلاً للهوية المحلية.

وأكد استهدافهم في المرحلة الأولى 17 طريقًا، على أن تتدرج المراحل إلى أن تشمل كافة مناطق العاصمة.

وبين أن أبرز الأسماء الجديدة تمثلت في نجد، والدهناء، والمحزم، والتنهاة، والوصيل، ودخنة، ومشرفة، والعاذرية، والسهباء. وفق “أخبار 24”.

من جهتها، أكدت الأمانة إنجاز التصاميم الأوليّة للمسميات المحلية، والبدء في تركيب اللوحات في غضون 3 أسابيع.

تأصيلاً للهوية الوطنية.. أمانة الرياض تعتمد أسماء جديدة لشوارع المدينة

أخبار محلية
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