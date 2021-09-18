“الداخلية”: ضبط أكثر من 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

كشفت وزارة الداخلية، اليوم (السبت)، عن آخر مستجدات الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود المنفذة خلال الأسبوع الماضي في مناطق المملكة كافة.
وأوضحت الوزارة، أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بلغ أكثر من 16.4 ألف مخالف، منهم أكثر من 6.4 ألف مخالف لنظام الإقامة، وأكثر من 8 آلاف مخالف لنظام أمن الحدود، و1814 مخالفاً لنظام العمل.
وأبانت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 304 أشخاص، 32% منهم يمنيو الجنسية، و64% إثيوبيو الجنسية، و4% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 21 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.
وأضافت أنه جرى ضبط 13 شخصاً متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة أكثر من 83 ألف وافد مخالف، منهم أكثر من 84 ألف رجل، و10.7 ألف امرأة.
وأشار البيان إلى أنه تمت إحالة نحو 70 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3799 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل أكثر من 9 آلاف مخالف.
وفق “أخبار 24”.