المملكة الثانية عالمياً في مؤشر التعافي من “كورونا”

احتلت المملكة المرتبة الثانية عالمياً، في مؤشر التعافي من فيروس “كورونا”، من حيث إدارة العدوى وإطلاق اللقاحات وعودة الأنشطة.
جاء ذلك التصنيف وفقا لمؤشر “نيكاي” الياباني، والذي يعتمد في ترتيبه على انخفاض أعداد حالات “كورونا” المؤكدة، وزيادة معدلات التطعيم، وتدابير التباعد الاجتماعي الأقل صرامة.
ويأتي هذا التصنيف العالمي بالتزامن مع ارتفاع عدد جرعات اللقاح المعطاة في المملكة، والتي بلغت 40.58 مليون جرعة حتى الآن. وفق “أخبار 24”.
وتشمل مقارنات “مؤشر نيكاي” أكثر من 120 دولة ومنطقة في إدارة العدوى وإطلاق اللقاحات والتنقل الاجتماعي ويصدر نتائج دراسته في نهاية كل شهر ميلادي.