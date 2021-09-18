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اخبار رياضية > ملامح تشكيل “النصر” أمام “الاتحاد”
18/09/2021   3:59 م

ملامح تشكيل “النصر” أمام “الاتحاد”

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كشفت مصادر عن ملامح التشكيل الذي سيخوض به المدير الفني لفريق النصر ، مانو مينيز ، مباراته أمام الاتحاد.

وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن مينيز سيُعيد المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله للتشكيل أساسيًا فيما سيجلس الكاميروني فينسنت أبو بكر على مقاعد البدلاء، كما سيدفع بالبرازيلي أنسيلمو دي مورايس للمرة الأولى.

ونوهت المصادر إلى أن مدرب النصر سيدفع في مركز المدافع بالأرجنتيني فونيس موري بجانب عبد الإله العمري، مقابل وضع محمد آل فتيل، الذي شارك أساسيًا خلال لقاء تراكتور الإيراني، على الدكة.

ويستعد نادي النصر للقاء نظيره الاتحاد، مساء اليوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

ملامح تشكيل “النصر” أمام “الاتحاد”

اخبار رياضية
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