رقم سلبي لـ”العطوي” في تاريخ مواجهاته أمام الهلال

يملك المدير الفني لفريق الاتفاق خالد العطوي رقمًا سلبيًا خلال مواجهاته أمام فريق الهلال منذ توليه زمام الأمور الفنية للفريق.
ويحل الاتفاق ضيفاً على الهلال، مساء السبت، لحساب الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.
ولم يحقق العطوي أي نتيجة إيجابية خلال مواجهاته أمام فريق الهلال منذ توليه مهمة تدرب الاتفاق حيث تلقى 5 خسائر متتالية من النادي العاصمي.
وكانت أولى مواجهات العطوي أمام الهلال في أكتوبر من العام ذاته وتلقى فيها خسارة ثقيلة1-4، وعاد ليخسر في ربع نهائي كأس الملك بنتيجة 1-2. وفق “أخبار 24”.
وبعد 3 أشهر من مواجهة الكأس تجدد اللقاء في الدوري وخسر العطوي أمام الهلال بهدف دون رد للمرة الثالثة توالياً.
وفي رابع المواجهات خسر الاتفاق أمام الهلال 0-2 ، وفي آخر مواجهة بين الفريقين لم يستطع العطوي إيقاف سلسلة الخسائر المتتالية أمام الهلال وتلقى الخسارة الخامسة تواليا بنتيجة 1-3 بالدوري.