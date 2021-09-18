4 أرقام مميزة في ليلة فوز الرائد بالديربي أمام التعاون

حقق فريق الرائد فوزًا غاليًا على نظيره التعاون، أمس الجمعة، بنتيجة 5-3 ، في خامس جولات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وكسر الرائد صيامه عن تحقيق الفوز في الديربي منذ تغلبه على التعاون 2-1 يوم 25 ديسمبر 2018.
وتعد هذه خامس مباراة يفوز بها بخماسية في مسابقة الدوري، ولم يتخط الرائد الأهداف الخمسة في أي مباراة ضمن البطولة، سوى مرة واحدة، عندما فاز على الوحدة 6-3 في الجولة الـ 21 من موسم 2008-2009 الافتتاحي. وفق “أخبار 24”.
وتلقى مدرب التعاون، البرتغالي جوزيه جوميز، خسارته الأولى في الديربي، بعد 4 تعادلات وانتصارين.
وشهد اللقاء، افتتاح الكاميروني ليندر تاوامبا، مهاجم التعاون، أهدافه في الديربي، بثنائية.
وبتلك النتيجة، ارتقى الرائد إلى صدارة الدوري مؤقتًا بـ 10 نقاط، فيما هبط التعاون إلى المركز قبل الأخير برصيد نقطتين.