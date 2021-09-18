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أخبار محلية > “الصحة” تكشف عن تفاصيل حملة “خذ النص وادفع الثمن كاملا”
18/09/2021   10:30 م

“الصحة” تكشف عن تفاصيل حملة “خذ النص وادفع الثمن كاملا”

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كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن سر الإعلانات التي انتشرت أمس، وكانت بعنوان “خذ النصف وادفع كامل الثمن”، والتي أثارت انتباه المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن حملتها بعنوان “كملها ولا تعيش بالنص”، هي حملة توعوية أطلقتها الوزارة للتأكيد على أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا واستكمال التحصين للوصول للمناعة المجتمعية بإذن الله.

ومثّلت الصحة بفيديو عرض كثيراً من الأشياء التي لا تصلح إلا بنصفين معاً، بعد أن انتشرت أمس إعلانات تحدثت عن أخذ نصف برغر أو نصف دونات مع دفع الثمن كاملاً، وهو بعكس المألوف، ما أثار التساؤل حولها. وفق “أخبار 24”.

“الصحة” تكشف عن تفاصيل حملة “خذ النص وادفع الثمن كاملا”

أخبار محلية
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