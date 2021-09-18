قضيا 40 عاماً معهم.. أهالي الجوف يكرمون طبيباً هندياً وزوجته قبل مغادرتهما للمملكة

احتفى أهالي مركز الأضارع بمنطقة الجوف بالدكتور محمد سيف الله وزوجته فرحت جهان، وهما هنديا الجنسية عملا في المركز الصحي بالمركز على مدى 40 عاما.
وتضمن احتفال الأهالي بالطبيبين الوافدين بحسب “الإخبارية” تقديم هدايا تذكارية وإقامة احتفالية بحضور مجموعة من أهالي الأضارع، وداعا للزوجين اللذين انتهت فترة عملها في المملكة.
وأوضح أحد أهالي مركز الأضارع، متعب الشمري، أن التكريم جاء من باب الرد على ما قام به الطبيبان خلال عملها، فقد عاشا بينهم كالإخوة، وأنهم لما علموا برغبتهما في إنهاء عقديهما فكر الأهالي في تكريم الطبيب وزوجته بتقديم الهدايا والدروع ومبالغ نقدية.
فيديو | أهالي #الجوف يكرمون طبيبا هنديا وزوجته بعد قضائهم 40 عاما في #المملكة#نشرة_النهار pic.twitter.com/lIxWMFIvXt
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 18, 2021