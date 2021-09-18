حكومة طالبان تلغي وزارة المرأة وتعلن عودة البنين للمدارس وتتجاهل البنات

ألغت حكومة طالبان، أمس الجمعة، وزارة شؤون المرأة الأفغانية واستبدلت بها وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأعلنت أن مدارس البنين ستفتح أبوابها اليوم (السبت)، دون إشارة إلى موعد لعودة الفتيات إلى الفصول الدراسية، مضيفة في بيان لها بحسب “الفرنسية”: “ينبغي لجميع المدرسين والطلاب الذكور الحضور إلى المدارس”.
ولم تسمح طالبان للنساء بالعودة إلى العمل وفرضت قواعد حول لباسهن، إضافة إلى خلو الحكومة التي أعلنتها من النساء.
وأكدت الحركة أن النساء أُمرن بالبقاء في المنزل حفاظاً على سلامتهن، لكن سيُسمح لهن بالعمل بمجرد ضمان إمكان الفصل بين الجنسين. وفق “أخبار 24”.
وكانت النساء مستبعدات من الحياة العامة خلال حكم طالبان الأول، ولم يكنّ قادرات على مغادرة منازلهن إلا مع مرافق، وكان يتم جلد اللواتي يمشين بمفردهن.