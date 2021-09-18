ما الأكلات التي يحبها الملك سلمان؟ شيف الملوك يجيب

كشف الشيف السعودي المعروف بشيف الملوك، الدكتور توفيق القادري، عن الأكلات التي يحبها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي قام الشيف بإعدادها له بنفسه.
وأوضح، خلال لقائه مع قناة “الإخبارية”، أنه أعد وجبات الطعام لشخصيات عديدة، على رأسهم ملوك المملكة، إضافة إلى ضيوف المملكة من رؤساء الدول، ومنهم الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وسلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، الذي كان يطلب الشيف شخصياً لإعداد طبق القنبوري العماني.
وأضاف أن الملك فهد والملك عبدالله كانا يحبان الأكلات الحجازية، من المدينة ومكة وجدة، وأنه كان متخصصا فيها، وكان يذهب لإعدادها لهما. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أيضا يحب الأكلات الحجازية بصفة عامة، المنتو والفرموز واليغمش والأرز البخاري والكابلي والمديني.
فيديو | د. توفيق القادري “شيف الملوك” يذكر لـ #برنامج_120 الأكلات التي يفضلها #الملك_سلمان#الإخبارية pic.twitter.com/KFSq8HIxzI
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 18, 2021