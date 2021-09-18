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أخبار محلية > خادم الحرمين وولي العهد يعزيان في الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة
18/09/2021   10:29 م

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان في الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقيتي عزاء ومواساة، للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وقال الملك في برقيته: “علمنا ببالغ الألم بنبأ وفاة فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السابق ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”. وفق “أخبار 24”.

وعبّر ولي العهد الأمير محمد سلمان في برقيته عن تعازيه للرئيس عبد المجيد تبون ولأسرة الفقيد، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته.

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان في الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة

أخبار محلية
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