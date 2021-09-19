مختص يُحذر من زراعة هذه الأشجار في المنازل كونها سامة

حذّر رئيس المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور أحمد الغامدي، من زراعة بعض أنواع الأشجار في المنازل؛ لاحتوائها على مواد سامة.
وقال الغامدي خلال مقابلة مع قناة “الإخبارية”، إنه يجب تجنب زراعة شجرة “البزروميا” و”الدمس” بالمنازل، وكذلك شجرة “الدفلة” التي تعد من الأشجار السامة الموجودة بالحدائق العامة، مبيناً أنها تضر بالأطفال والكبار أيضاً.
وأضاف أنه من الممكن زراعة شجرة “الدفلة” في الأماكن المناسبة لها بعيداً عن المارة والأطفال، مشيراً إلى أن أوراقها وثمارها وأزهارها تحتوي على مواد سامة يجب الحذر منها. وفق “أخبار 24”.
فيديو | د. أحمد الغامدي لـ #برنامج_120: يجب تجنب زراعة شجرة البزروميا” و “الدمس” بالمنازل.. والدفلة شجرة سامة وموجودة بالحدائق يجب الحذر منها#الإخبارية pic.twitter.com/VIzpEpgV6s
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 18, 2021