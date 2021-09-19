“غرفة الشرقية”: صافي دخل التموينات الموجودة داخل الأحياء يتجاوز 15 ألف ريال شهرياً

قال رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية هاني العفالق، إن التموينات الموجودة داخل الأحياء يتجاوز صافي دخلها الشهري 15 ألف ريال.
وأوضح خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن التموينات تعتمد على عدد عمالة قليل، مبيناً أن دخلها المادي ثابت وكبير جداً بالنسبة للعمالة التي تديرها أو تقوم بتشغيلها.
ولفت إلى أن العمل في التموينات قد يكون بيئة مناسبة للشباب السعودي خاصة إذا قرر العمل فيها بنفسه ولحسابه الخاص. وفق “أخبار 24”.
فيديو | هاني العفالق رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية لـ #برنامج_120: التموينات داخل الأحياء يتجاوز صافي دخلها الشهري 15 ألف ريال#الإخبارية pic.twitter.com/AhKK0Hzb94
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 18, 2021