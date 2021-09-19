مُختص بعلاج العقم: المملكة أول دولة بالعالم العربي أدخلت تقنية “أطفال الأنابيب”

أوضح الطبيب المُختص بعلاج العقم وأطفال الأنابيب الدكتور سمير عباس، أن المملكة هي أول دولة بالعالم العربي تدخل تقنية “أطفال الأنابيب”.
وقال عباس خلال إحدى حلقات برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، إن مدينة جدة هي أول مدينة بالعالم العربي والإسلامي اعتمدت تلك التقنية على أرض الواقع. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه شهد ولادة أول طفل أنابيب في بريطانيا ومن ثم قرر بعدها إنشاء مركز أطفال أنابيب.
فيديو | د. سمير عباس لـ #برنامج_120: #المملكة أول دولة في العالم الإسلامي أدخلت تقنية أطفال الأنابيب#الإخبارية pic.twitter.com/GABEF2Rv8b
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 18, 2021