يوسف خميس: “النصر” يحتاج لمدرب قوي الشخصية.. وهذه أزمة “حمدالله”

تحدث لاعب النصر والمنتخب السعودي السابق يوسف خميس، عن أسباب خسارة النصر بثلاثية أمام الاتحاد أمس (السبت)، وأبرز المميزات التي يجب توفرها بالمدرب الجديد.
وقال خميس خلال إحدى حلقات برنامج “المنتصف” على قناة “الإخبارية”، إن المدرب مانو مينيز تسبب في الجزء الأكبر من خسارة النصر، قبل أن ينهي المغربي عبدالرزاق حمدالله الأمور بإضاعة ركلة الجزاء.
وأضاف أن النصر يحتاج إلى مدرب صاحب شخصية قوية يستطيع توزيع الأدوار بشكل صحيح بين اللاعبين، مشيراً إلى أن مشكلة اللاعب حمدالله هي “الأنا”. وفق “أخبار 24”.
وانتقد إشراك اللاعب عبدالإله العمري في المباراة؛ بسبب حالة الإجهاد التي ظهرت عليه وحاجته إلى الراحة حتى تكتمل جاهزيته بشكل كامل.
فيديو | اللاعب الدولي السابق يوسف خميس: “مانو مينيز” تسبب في الجزء الأكبر من خسارة المباراة و #حمدالله أنهى الأمور بعد إضاعة ركلة الجزاء #المنتصف pic.twitter.com/Ss7USXCuj6
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) September 18, 2021