الشاب الذي تبرع بكليته لشقيقه الأكبر بجدة يروي التفاصيل

روى الشاب إبراهيم يحيى (24 عاماً)، الذي تبرع بإحدى كليتيه لشقيقه الأكبر بجدة، لإنهاء معاناته مع الفشل الكلوي تفاصيل الواقعة.
وقال الشاب يحيى خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن الأسرة بدأت تبحث عن متبرعين قبل 3 سنوات، ولكن دون جدوى، ليقرر بعدها التبرع لشقيقه، مبيناً أنه استفسر قبل التبرع من الأشخاص الذين تبرعوا من قِبل، والأخصائيين، عن الحالة الصحية للمتبرع بعد التبرع.
وأضاف أن الجميع أكدوا له أن التبرع لا يؤثر على صحة المتبرع، وسيعود بعد العملية إلى حياته الطبيعية، لافتاً إلى أنه خرج من المستشفى منذ 3 أيام ويتمتع هو وشقيقه بصحة جيدة. وفق “أخبار 24”.
فيديو | مواطن يتبرع بكليته لشقيقه لإنهاء معاناته من الفشل الكلوي .. وإبراهيم لـ #برنامج_120: لم أتردد بالتبرع لأخي#الإخبارية pic.twitter.com/WCVdsl4jrT
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 18, 2021