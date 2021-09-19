نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > الشاب الذي تبرع بكليته لشقيقه الأكبر بجدة يروي التفاصيل
19/09/2021   8:51 ص

الشاب الذي تبرع بكليته لشقيقه الأكبر بجدة يروي التفاصيل

+ = -
1041

روى الشاب إبراهيم يحيى (24 عاماً)، الذي تبرع بإحدى كليتيه لشقيقه الأكبر بجدة، لإنهاء معاناته مع الفشل الكلوي تفاصيل الواقعة.  

وقال الشاب يحيى خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن الأسرة بدأت تبحث عن متبرعين قبل 3 سنوات، ولكن دون جدوى، ليقرر بعدها التبرع لشقيقه، مبيناً أنه استفسر قبل التبرع من الأشخاص الذين تبرعوا من قِبل، والأخصائيين، عن الحالة الصحية للمتبرع بعد التبرع.  

وأضاف أن الجميع أكدوا له أن التبرع لا يؤثر على صحة المتبرع، وسيعود بعد العملية إلى حياته الطبيعية، لافتاً إلى أنه خرج من المستشفى منذ 3 أيام ويتمتع هو وشقيقه بصحة جيدة. وفق “أخبار 24”.

 

الشاب الذي تبرع بكليته لشقيقه الأكبر بجدة يروي التفاصيل

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885175061.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.