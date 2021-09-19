بالفيديو والصور.. الاتحاد يعاقب النصر بالثلاثة في الكلاسيكو.. ويعتلي قمة دوري المحترفين

نجح فريق الاتحاد في تحقيق الفوز على نظيره النصر، وحسم الكلاسيكو لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
بدأ فريق الاتحاد التسجيل في الدقيقة (11) عن طريق لاعبه عبدالرحمن العبود، الذي استغل تمريرة رائعة من رومارينهو، خلف المدافعين ليركض نحو المرمى، ويسدد الكرة في شباك حارس النصر وليد عبد الله.
وأدرك النصر هدف التعادل في الدقيقة (37) عن طريق سلطان الغنام، بعدما سدد تاليسكا تصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء ليتصدى لها الحارس غروهي، لكن الغنام تابع الكرة العائدة وأكملها بتسديدة نحو الشباك.
وتقدم الاتحاد من جديد على النصر، بهدف ثان سجله محترفه إيجور كورنادو، في الدقيقة (64) بعد تمريرة رائعة من عبدالرحمن العبود سجلها كورنادو بقدميه في شباك النصر. وفق “أخبار 24”.
وفي الدقيقة (76) نفذ محترف النصر عبدالرزاق حمدالله، ركلة جزاء برعونة كبيرة للغاية، أمسكها حارس الاتحاد غروهي بسهولة من منتصف مرماه.
ولعب النصر بـ10 لاعبين في الدقيقة (88) بعدما أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية، وطرد اللاعب عبد الإله العمري، بعد إعاقته هارون كمارا المنفرد بالمرمى.
وسجل الاتحاد هدفه الثالث في شباك النصر، في الدقيقة (90) عن طريق برونو هنريكي، بعد تمريرة رائعة من فهد المولد.
وسجل فريق الاتحاد الهدف الرابع في الدقيقة (90+3) عن طريق هارون كمارا، بعد تمريرة رائعة أيضًا من فهد المولد، ولكن الحكم إلغاه بداعي التسلل.
بهذه النتيجة احتل فريق الاتحاد المركز الأول في جدول ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بـ13 نقطة، بينما وجد النصر في المركز الثامن بـ6 نقاط.
الهدف الاول لفريق الاتحاد سجله اللاعب عبدالرحمن العبود عند الدقيقة 10#النصر 0 – 1 #الاتحاد#النصر_الاتحاد#قنوات_SSC pic.twitter.com/jcP2ChgZHz
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 18, 2021
هدف التعادل لفريق النصر سجله اللاعب سلطان الغنام عند الدقيقة 37#النصر 1 – 1 #الاتحاد#النصر_الاتحاد#قنوات_SSC pic.twitter.com/1Gw3pGxSoZ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 18, 2021
الهدف الثاني لفريق الاتحاد سجله اللاعب كورنادو عند الدقيقة 63#النصر 1 – 2 #الاتحاد#النصر_الاتحاد#قنوات_SSC pic.twitter.com/Uuh96KBvUc
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 18, 2021
الهدف الثالث لفريق الاتحاد سجله اللاعب برونو هنريكي عند الدقيقة 89#النصر 1 – 3 #الاتحاد#النصر_الاتحاد#قنوات_SSC pic.twitter.com/IoVkdE5uXx
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 18, 2021