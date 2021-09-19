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اخبار رياضية > رسميا.. الأهلى ينهي علاقته بالبرازيلى “باولينهو”
19/09/2021   8:49 ص

رسميا.. الأهلى ينهي علاقته بالبرازيلى “باولينهو”

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أنهت إدارة نادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، رسميا، إجراءات فسخ عقد محترف الفريق الأول لكرة القدم البرازيلي باولينهو” بالتراضي.

وأعلن الأهلي أن فسخ التعاقد مع “باولينهو” جاء نظرا لظروفه الطارئة التي تحدث بها مع إدارة النادي مؤخرا، مما انعكس على أدائه في الملعب فنيا وذهنيا خلال الجولات الماضية، مبديا عدم قدرته على تقديم الإضافة المرجوة منه للفريق.

من جهتها، قدمت إدارة النادي الأهلي خالص شكرها وتقديرها لباولينهو على الفترة القصيرة التي قضاها مع الفريق الكروي الأول، متمنية له التوفيق في محطته المقبلة. وفق “أخبار 24”.

رسميا.. الأهلى ينهي علاقته بالبرازيلى “باولينهو”

اخبار رياضية
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