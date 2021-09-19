نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. بعد ظهور ممارسات مسيئة مع الاحتفال به.. محامٍ يوضح أبرز المخالفات وعقوباتها في اليوم الوطني
19/09/2021   8:49 ص

بالفيديو.. بعد ظهور ممارسات مسيئة مع الاحتفال به.. محامٍ يوضح أبرز المخالفات وعقوباتها في اليوم الوطني

+ = -
1912

قال المحامي أحمد المحيميد إن المملكة بها من الأنظمة الحازمة ما يكفي للتعامل مع المسيئين والمخالفين في الاحتفال باليوم الوطني للمملكة، الذي يحل هذا الأسبوع.

وأوضح، خلال حديثه لقناة “الإخبارية” اليوم السبت، أن البعض قد يقوم بممارسات غير أخلاقية، وهذا غير مقبول نهائياً، لأن كل مخالفة لها عقوبات محددة، وأن على كل مخالف سواء بسبب الحماس أو البحث عن المادة أو الشهرة، أن يتحمل مسؤولية ما يقوم به من تصرفات، لأن النظام له بالمرصاد.

وأضاف أن من يستخدم الرقم 91 في شيء غير أخلاقي مثلاً يعاقَب نظاماً وشرعاً، حيث إن ذلك تصرف مسيء للشخص والبلد، وهي ليست طريقة احتفال، بل استغلال لاحتياجات الناس كما حدث، منوها بصدور نظام حماية البيانات الشخصية، الذي يحمي البيانات، ومنها بطاقة الأحوال بما بها من معلومات. وفق “أخبار 24”.

وأوضح أن من ضمن المخالفات إهانة العلم السعودي، ويعاقَب مرتكبها بالسجن سنة وغرامة مادية، إضافة إلى مخالفات الذوق العام وجرائم التحرش، والجرائم المعلوماتية، وجميعها لها عقوبات نصّت عليها الأنظمة، مؤكدا أنه على الجميع التقيد بالآداب الشرعية والأنظمة.

بالفيديو.. بعد ظهور ممارسات مسيئة مع الاحتفال به.. محامٍ يوضح أبرز المخالفات وعقوباتها في اليوم الوطني

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885175068.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.