بالفيديو.. بعد ظهور ممارسات مسيئة مع الاحتفال به.. محامٍ يوضح أبرز المخالفات وعقوباتها في اليوم الوطني

قال المحامي أحمد المحيميد إن المملكة بها من الأنظمة الحازمة ما يكفي للتعامل مع المسيئين والمخالفين في الاحتفال باليوم الوطني للمملكة، الذي يحل هذا الأسبوع.
وأوضح، خلال حديثه لقناة “الإخبارية” اليوم السبت، أن البعض قد يقوم بممارسات غير أخلاقية، وهذا غير مقبول نهائياً، لأن كل مخالفة لها عقوبات محددة، وأن على كل مخالف سواء بسبب الحماس أو البحث عن المادة أو الشهرة، أن يتحمل مسؤولية ما يقوم به من تصرفات، لأن النظام له بالمرصاد.
وأضاف أن من يستخدم الرقم 91 في شيء غير أخلاقي مثلاً يعاقَب نظاماً وشرعاً، حيث إن ذلك تصرف مسيء للشخص والبلد، وهي ليست طريقة احتفال، بل استغلال لاحتياجات الناس كما حدث، منوها بصدور نظام حماية البيانات الشخصية، الذي يحمي البيانات، ومنها بطاقة الأحوال بما بها من معلومات. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن من ضمن المخالفات إهانة العلم السعودي، ويعاقَب مرتكبها بالسجن سنة وغرامة مادية، إضافة إلى مخالفات الذوق العام وجرائم التحرش، والجرائم المعلوماتية، وجميعها لها عقوبات نصّت عليها الأنظمة، مؤكدا أنه على الجميع التقيد بالآداب الشرعية والأنظمة.
فيديو | محام لـ #نشرة_النهار: 500 ألف والسجن عقوبات لبعض السلوكيات التي تسيء للمجتمع وعاداته#الإخبارية pic.twitter.com/4Mgs5EEsqc
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 18, 2021