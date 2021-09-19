سيول الباحة تتسبب في وفـاة طفل ونجاة آخر

تسببت سيول الباحة في وفـاة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات غرقاً، بينما نجا طفل آخر كان يرافقه أثناء عودتهما للمنزل.
وتشير التفاصيل وفقاً لـ”الوطن”، إلى أن الطفلين سقطا في السيل بعد أن فاجأهما من خلف الوادي، ليغرق الطفل الصغير ويتمكن الطفل الآخر الذي يبلغ من العمر 9 سنوات من النجاة بعد أن تشبث بإحدى الأشجار الموجودة في الوادي.
وباشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة قلوة موقع الحـادث، وتمكنت من انتشال جثـة الطفل الذي توفى غرقاً.
يُشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد قد حذر في وقت سابق من تكون سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.