أكاديميان سعوديان يحصدان براءة اختراع أمريكية في قياس جودة المباني.. وهذه قصته

حصد أكاديميان بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، براءة اختراع أمريكية في استخدام التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لقياس جودة المباني.
وأوضح أحد القائمين على الاختراع، الدكتور عثمان الشمراني، أن الاختراع يُساهم في إنهاء الغش والعيوب بالمباني السكنية قبل شرائها.
وقال الشمراني في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن الاختراع يقيس جودة المبنى والهواء داخله، وتسربات الغاز والأداء الحراري والصوتي، ومدى وجود تشققات أو تسرب للمياه. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الاختراع يمكن من خلاله قياس الجودة بالمباني التي تخص المستشفيات والمدارس والمدن الذكية، مبيناً أن هناك بعض التحديات التي تواجه الاختراع وبينها عدم وجود دعم من مُستثمرين حتى الآن.
فيديو | اختراع سعودي.. يسهم في إنهاء #الغش والعيوب في #المباني #السكنية قبل شرائها.. ويحصد الابتكار على براءة اختراع أميركية#النشرة#الإخبارية pic.twitter.com/WG3EIkuFfS
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 18, 2021