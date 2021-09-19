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أخبار محلية > وزير “البيئة والمياه”: الاستثمارات الزراعية الممولة من “صندوق التنمية” نمت 400%
19/09/2021   8:53 ص

وزير “البيئة والمياه”: الاستثمارات الزراعية الممولة من “صندوق التنمية” نمت 400%

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قال وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، إن الاستثمارات الزراعية بالمملكة الممولة من صندوق التنمية الزراعية نمت خلال الأربع سنوات الماضية بنحو 400%، ما أسهم في بناء نظام غذائي مرن ومستدام. 

وأكد الفضلي خلال مشاركته في اجتماع وزراء الزراعة لمجموعة العشرين بمدينة فلورنسا الإيطالية، نجاح تجربة المملكة في برنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة، الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، واُعتُمِدَ لهذا البرنامج مبلغ 3.2 مليار دولار، حيث يجسد الاهتمام الذي تحظى به فئة صغار المزارعين من قبل الدولة. 

وفيما يتعلق بدور المملكة في مكافحة الجوع عالمياً، أشار الوزير إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يقوم بالتعاون مع المنظمات والبرامج العالمية بتقديم المساعدات لعدد من الدول التي تجاوز عددها حتى الآن 50 دولة.  وفق “أخبار 24”.

وزير “البيئة والمياه”: الاستثمارات الزراعية الممولة من “صندوق التنمية” نمت 400%

أخبار محلية
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