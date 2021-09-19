كرّم أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف، الخيّال نواف المضياني، لفوزه في عدة أشواط للخيالة المتمرنين بنادي سباقات الخيل بمحافظة الطائف، وانضمامه لإسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.
جاء ذلك خلال استقبال أمير المنطقة، اليوم (الأحد)، لأمين عام مجلس الإدارة مدير ميدان الفروسية بالمنطقة محمد بن مختار العلي، يرافقه الخيال المضياني.
وسلم الأمير فيصل درعاً مقدماً من ميدان الفروسية بالمنطقة للخيال المضياني، تتويجاً لإنجازاته في السباقات، متمنياً له مزيداً من النجاحات في مشاركاته القادمة.
وفق “أخبار 24”.