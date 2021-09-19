بدأت المنشآت التدريبية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة، بالتحقق من امتلاك العاملين في العديد من المهن الحرفية التخصصية للمهارات اللازمة لتأديتها، وذلك ضمن برنامج الفحص المهني.
ويستهدف برنامج الفحص المهني التأكد من امتلاك العامل للمهارات اللازمة، عن طريق أداء اختبارات عملية ونظرية في مجال تخصصه، وذلك من خلال فحص العمالة المهنية في دولهم قبل وصولهم بالتعاون مع مراكز فحص دولية، وفحص العمالة المهنية الموجودة حالياً في المملكة بالتعاون مع مراكز فحص محلية، وسيتم إلزام المنشآت بإجراء الفحص في الاختصاصات الجديدة.
وأوضح مدير التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، عبدالرحمن المقبل، أن هذه الخطوة تهدف إلى خدمة المجتمع من ناحية التحقق من أن صاحب المهنة يمتلك المهارة اللازمة لأداء عمله.
وأبان أن اختبار المتقدم يتم بما يتناسب مع مهنته بالاختبارات العملية والنظرية المتوافقة مع تلك المهنة، مما يعطي الموثوقية العالية لمن يجتاز هذا الاختبار بنجاح.
وفق “أخبار 24”.