بمشاركة 45 دولة.. المملكة تستضيف بطولة كأس العالم لرفع الأثقال للشباب بجدة

تستضيف المملكة للمرة الأولى في تاريخهـا، بطولة كأس العالم لرفع الأثقال للشباب تحت 17 عاماً، وذلك بمشاركة 326 لاعباً ولاعبة يمثلون 45 دولة من مختلف دول العالم.
وسينظم الاتحاد السعودي لرفع الأثقال؛ البطولة في محافظة جدة، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 12 من أكتوبر المقبل.
وأكد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أن استضافة المملكة لهذه البطولة تجسد الدعم غيـر المحدود الـذي يحظى به قطاع الرياضة، مرحباً بكافة اللاعبين المشاركين في البطولة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن اللاعب السعودي “علي العثمان” حصد خلال مشاركته بهذه البطولة في عام 2019، ميداليتين ذهبية وميدالية فضية، بينما حصد “علي مجيد” برونزية بطولة البيرو التي أقيمت عن بعد في العام الماضي.