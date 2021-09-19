بلغ اليوم 70 عاماً.. أحمد قطان يستعرض جوانب من مسيرة حياته وتنقلاته

قال وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان، إنه بلغ اليوم (الأحد) سن 70 عاماً، مستعرضاً جانباً من مسيرته خلال هذه السنين.
وأوضح قطان، أنه قضى 20 عاماً من هذه السنين في بلده المملكة، و21 عاماً في واشطن بالولايات المتحدة الأمريكية، و28 عاماً في مصر.
وأبان في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أنه أمضى 15 عاماً من سني حياته في مراحل التعليم، و13 عاماً مندوبًا للمملكة لدى جامعة الدول العربية وسفيراً. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه يتطلع إلى مواصلة عمله في خدمة دينه الحنيف ومليكه المفدى، ووطنه الغالي، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقه لما يحبه ويرضاه.
أكملت اليوم ٧٠عاماً، قضيت منها٢٠عاماً في بلادي وعاماً في لندن و٢١عاماً في واشنطن، و٢٨عاماً في مصر، منها ١٥عاماً في مراحل التعليم و١٣عاماً كمندوب لدى جامعة الدول العربية وسفيراً، واتطلع إلى مواصلة عملي لخدمة ديني الحنيف ومليكي المفدى ووطني الغالي، وأن يوفقني الله لما يحبه ويرضاه. pic.twitter.com/HxTLN327Qg
— احمد عبدالعزيز قطان (@AmbKattan) September 19, 2021