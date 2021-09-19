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أخبار محلية > بلغ اليوم 70 عاماً.. أحمد قطان يستعرض جوانب من مسيرة حياته وتنقلاته
19/09/2021   5:51 م

بلغ اليوم 70 عاماً.. أحمد قطان يستعرض جوانب من مسيرة حياته وتنقلاته

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قال وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان، إنه بلغ اليوم (الأحد) سن 70 عاماً، مستعرضاً جانباً من مسيرته خلال هذه السنين.

وأوضح قطان، أنه قضى 20 عاماً من هذه السنين في بلده المملكة، و21 عاماً في واشطن بالولايات المتحدة الأمريكية، و28 عاماً في مصر.

وأبان في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أنه أمضى 15 عاماً من سني حياته في مراحل التعليم، و13 عاماً مندوبًا للمملكة لدى جامعة الدول العربية وسفيراً. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أنه يتطلع إلى مواصلة عمله في خدمة دينه الحنيف ومليكه المفدى، ووطنه الغالي، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقه لما يحبه ويرضاه.

بلغ اليوم 70 عاماً.. أحمد قطان يستعرض جوانب من مسيرة حياته وتنقلاته

أخبار محلية
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