بالتفاصيل.. أسعار السلع والخدمات الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في المملكة خلال أغسطس 2021م

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، النشرة الإحصائية لمتوسطات أسعار السلع والخدمات لشهر أغسطس2021 مقارنةً بشهر أغسطس 2020، وأبرزت السلع والخدمات التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع وتلك التي سجلت أكبر نسبة انخفاض.
وصنف التقرير السلع والخدمات إلى 10 فئات: (الأغذية والمشروبات، والتبغ، والملابس، والسلع الإنشائية، والمنظفات، والصحة، وصيانة وإصلاح معدات النقل الشخصية، والأعلاف والحيوانات الحية، والفنادق والشقق المفروشة، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة).
وجاء كلٌ من (عنب محلي، وزيت نباتي (للقلي) العربي، ولبن طازج محلي (الصافي)، وبامية محلي، وثوم صيني، وليمون وسط أفريقي، وزيت ذرة (للطهي) عافية) كأكثر السلع الغذائية ارتفاعاً، في حين كان (برتقال أبوسرة مصري، وهيل هندي، وهيل أمريكي، وسبانخ، وطماطم مستورد، وعصير برتقال معلب محلي “راني”) أكثر السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها.
أما السلع غير الغذائية والخدمات فسجلت (شماغ البسام، وخياطة للنساء والبنات، وصابون سائل للأواني (فيري)، وثوب صيفي رجالي “الأصيل”، وكشف طبيب أسنان، وشقة مفروشة) النسبة الأعلى لارتفاع الأسعار، أما تلك الأكثر انخفاضاً فكانت (عقال سوري، وصابون بودرة للملابس (تايد)، وشيلة “طرحة”، وكشف طبيب عام، وحلاقة للرجال والأولاد، ونفقات الحفلات والأفراح).
السلع الأكثر ارتفاعاً خلال أغسطس 2021 مقارنة بأغسطس 2020
السلع الأكثر انخفاضاً خلال يوليو 2021 مقارنة بيوليو 2020
وفق “أخبار 24”.