بالصور.. محافظ الخرج يلتقي مدير فرع جمعية انسان بالمحافظة

التقى محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبة في ديوان المحافظة اليوم الاحد الموافق ١٤٤٣/٢/١٢هـ سعادة مدير فرع جمعية انسان بمحافظة الخرج أ / عبدالرحمن بن حسن الحريصي ورجل الاعمال أ/ ربيع بن حمود الشريف راعي ( مسابقة القران لأرامل انسان ) .
وفي بداية اللقاء رحب المحافظ بهم واشاد بجهود الجمعية والمشاركات المجتمعية من رجال الاعمال . وبعد ذلك قدم مدير فرع جمعية انسان أ/الحريصي شرح مفصل عن المسابقة على الجميع وبعد اهدافها متمنياً استمرارها للسنوات القادمة. ومن جهته عبر رجل الأعمال ربيع الشريف عن شكره للمحافظ على استقباله ومشاركته فرحة ابنائه وأوضح بان هذا جزء من واجبهم تجاه هذه الفئة .
في نهاية اللقاء سلم سعادة المحافظ الهدايا ( أطقم ذهب ) للأرامل الفائزات بالمسابقة وتسلم الهدايا ابنائهم .