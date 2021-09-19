“متحدث التجارة”: كل منشأة يتجاوز عدد زائريها 100 شخص ملزمة بإجبار زوارها على تطبيق “باركود”

شدد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين، على أهمية مصداقية إعلانات تخفيضات اليوم الوطني، مبيناً أنه لا تهاون في تطبيق العقوبات عند رصد أي تخفيضات وهمية.
وأكد أن كل منشأة يتجاوز عدد زائريها 100 شخص، عليها أن تُلزم زوارها بتطبيق “باركود” إدارة التجمعات لضمان عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية.
وأضاف خلال حديثه في المؤتمر الصحفي حول مستجدات كورونا، أن أي منشأة لا تفعّل تطبيق إدارة التجمعات ستفرض عليها غرامة بقيمة 100 ألف في المرة الأولى، وتضاعف حال تكررت المخالفة.وفق “أخبار 24”.
ونصح بتحميل تطبيق “تجاري” من أجل الاطلاع على كافة التخفيضات ومصداقيتها، والتبليغ عن أي مخالفة.
متحدث #وزارة_التجارة: كل منشأة يتجاوز عدد زائريها 100 شخص، تلزم زوارها بتطبيق “باركود” إدارة التجمعات؛ لضمان عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية.#واس_عام pic.twitter.com/TLPo3kh1gs
— واس العام (@SPAregions) September 19, 2021