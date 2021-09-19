نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “متحدث التجارة”: كل منشأة يتجاوز عدد زائريها 100 شخص ملزمة بإجبار زوارها على تطبيق “باركود”
19/09/2021   11:25 م

“متحدث التجارة”: كل منشأة يتجاوز عدد زائريها 100 شخص ملزمة بإجبار زوارها على تطبيق “باركود”

+ = -
586

شدد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين، على أهمية مصداقية إعلانات تخفيضات اليوم الوطني، مبيناً أنه لا تهاون في تطبيق العقوبات عند رصد أي تخفيضات وهمية.

وأكد أن كل منشأة يتجاوز عدد زائريها 100 شخص، عليها أن تُلزم زوارها بتطبيق “باركود” إدارة التجمعات لضمان عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية.

وأضاف خلال حديثه في المؤتمر الصحفي حول مستجدات كورونا، أن أي منشأة لا تفعّل تطبيق إدارة التجمعات ستفرض عليها غرامة بقيمة 100 ألف في المرة الأولى، وتضاعف حال تكررت المخالفة.وفق “أخبار 24”.

ونصح بتحميل تطبيق “تجاري” من أجل الاطلاع على كافة التخفيضات ومصداقيتها، والتبليغ عن أي مخالفة.

“متحدث التجارة”: كل منشأة يتجاوز عدد زائريها 100 شخص ملزمة بإجبار زوارها على تطبيق “باركود”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885175234.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.