وزير التعليم: المملكة حولت تحديات الجائحة إلى مرحلة استثنائية من الإنجازات

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أن المملكة تمكنت من تحويل تحدياتِ كورونا التي واجهت التعليم العام إلى مرحلة استثنائية من الإنجازات.
وأوضح خلال حديثه في اجتماع وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون اليوم (الأحد) أن الوزارة نفذت عدداً من المشاريع التطويرية خلال العام الدراسي الجديد، وأبرزها تطوير المناهج والخطط الدراسية، وتأسيس نظام المسارات الجديد للمرحلةِ الثانوية، وتطبيق الفصول الدراسية الثلاثة.
وأشار إلى أن التعليم في المملكة حقق قفزات هائلة في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، أثمرت عن منصة “مدرستي” التي أصبحت نموذجاً سعودياً فريداً في تقديمِ خدمات التعليم الإلكتروني لمراحل التعليم العام.
كما استعرض ما تم في العام الدراسي الحالي من تحديث للمنصة بزيادةِ خدماتِها التعليمية، وإتاحة “مدرستي” للمدارس السعودية في الخارج، وإطلاق منصة “روضتي” لتقديم خدمات التعليم الإلكتروني لرياض الأطفال، وتصميم وإطلاق المقرراتِ الإلكترونيةِ التفاعلية، بالإضافة إلى تطوير قنوات عين التعليمية، وتعزيزِها بقناةٍ لرياضِ الأطفال.
وفق “أخبار 24”.