شاهد.. مواطن يعلم راعياً الكتابة وقراءة القرآن والتعامل مع وسائل التواصل الحديثة في مزرعته

أطلق معلم في مدينة سكاكا مبادرة لمحو الأمية قام من خلالها بتعليم مبادئ القراءة والكتابة لراعٍ، وذلك بتأسيس فصل دراسي داخل مزرعته.
وأوضح صاحب المبادرة المُعلم، محمد المفرح، وفقا لقناة “الإخبارية”، أنه تفاجأ بأحد الرعاة ويدعى مجاهد يجهل القراءة والكتابة، لافتًا إلى أنه قرر تعليمه والبدء في فكرة التدريس مع انطلاق العام الدراسي الجديد.
وأشار إلى أنه بدأ مرحلة التعليم بكتاب “لغتي” من خلال بعض الحروف والكلمات البسيطة، مبينا أنه علمه رسم الصور المتضمنة في الكتاب، وذلك حتى تعتاد يده على إمساك القلم والكتابة والتلوين.وفق “أخبار 24”.
وأبان أنه بفضل هذه المبادرة تعلم الراعي مجاهد كتابة اسمه وقراءة آيات القرآن الكريم، والتعامل مع وسائل التواصل الحديثة.
فيديو | معلم في #سكاكا يؤسس فصلا دراسيا لراع في مزرعته لمحو الأمية#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/FEA49BmVHa
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 19, 2021