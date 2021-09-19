نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > شاهد.. مواطن يعلم راعياً الكتابة وقراءة القرآن والتعامل مع وسائل التواصل الحديثة في مزرعته
19/09/2021   11:25 م

شاهد.. مواطن يعلم راعياً الكتابة وقراءة القرآن والتعامل مع وسائل التواصل الحديثة في مزرعته

+ = -
781

أطلق معلم في مدينة سكاكا مبادرة لمحو الأمية قام من خلالها بتعليم مبادئ القراءة والكتابة لراعٍ، وذلك بتأسيس فصل دراسي داخل مزرعته.

وأوضح صاحب المبادرة المُعلم، محمد المفرح، وفقا لقناة “الإخبارية”، أنه تفاجأ بأحد الرعاة ويدعى مجاهد يجهل القراءة والكتابة، لافتًا إلى أنه قرر تعليمه والبدء في فكرة التدريس مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأشار إلى أنه بدأ مرحلة التعليم بكتاب “لغتي” من خلال بعض الحروف والكلمات البسيطة، مبينا أنه علمه رسم الصور المتضمنة في الكتاب، وذلك حتى تعتاد يده على إمساك القلم والكتابة والتلوين.وفق “أخبار 24”.

وأبان أنه بفضل هذه المبادرة تعلم الراعي مجاهد كتابة اسمه وقراءة آيات القرآن الكريم، والتعامل مع وسائل التواصل الحديثة.

شاهد.. مواطن يعلم راعياً الكتابة وقراءة القرآن والتعامل مع وسائل التواصل الحديثة في مزرعته

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885175237.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.