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أخبار محلية > 40 ريالاً في الساعة.. خدمة لتأجير “السكوتر” للتنقل داخل جامعة الملك عبدالعزيز
20/09/2021   8:32 ص

40 ريالاً في الساعة.. خدمة لتأجير “السكوتر” للتنقل داخل جامعة الملك عبدالعزيز

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أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز، خدمة جديدة لتأجير “السكوتر” للطلاب والطالبات للتنقل داخل الجامعة بمقابل مالي يصل إلى 40 ريالاً في الساعة.  

وتهدف تلك الخدمة وفقاً لـ”الإخبارية”، إلى مساعدة الطلاب والطالبات على التنقل بسرعة داخل الجامعة، وكذلك تجنب السير طويلاً تحت درجات حرارة الشمس المرتفعة.  

وأوضح عميد شؤون الطلاب بالجامعة، الدكتور مسعود القحطاني، أن تلك الخدمة كانت تسعى إليها الجامعة منذ فترة طويلة، مبيناً أنه جرى تخصيص مسارات لضمان رحلة آمنة لـ”السكوتر”. 

 

40 ريالاً في الساعة.. خدمة لتأجير “السكوتر” للتنقل داخل جامعة الملك عبدالعزيز

أخبار محلية
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