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أخبار محلية > استشاري: نحو 150 ألف مُصاب بالزهايمر بالمملكة.. ويمكن الإصابة بالمرض بسن الثلاثين
20/09/2021   8:30 ص

استشاري: نحو 150 ألف مُصاب بالزهايمر بالمملكة.. ويمكن الإصابة بالمرض بسن الثلاثين

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كشف استشاري طب المخ والأعصاب، الدكتور محمد القويفلي، عن وجود إحصائيات تُقدر عدد المُصابين بمرض الزهايمر في المملكة بنحو 130 إلى 150 ألف مُصاب.

وقال القويفلي بمداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن الإصابة بالزهايمر قبل سن الـ65 تعتبر إصابة مُبكرة، كما أن الإصابة بسن الثلاثين والأربعين تكون لأسباب وراثية وتُمثل 5%.  

وأضاف أن هناك أمراض خرف أخرى يمكن أن تُصيب الشباب مثل ضمور الفص الأمامي والصدغي، والتي تكون بسبب الإصابة بضمور في المخ.

 

وفق “أخبار 24”.

استشاري: نحو 150 ألف مُصاب بالزهايمر بالمملكة.. ويمكن الإصابة بالمرض بسن الثلاثين

أخبار محلية
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