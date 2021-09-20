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أخبار محلية > “الزكاة والضريبة والجمارك”: الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة لبرامج البكالوريوس بالجامعات الحكومية
20/09/2021   8:29 ص

“الزكاة والضريبة والجمارك”: الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة لبرامج البكالوريوس بالجامعات الحكومية

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أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة المُستحقة على الخدمات التعليمية التي تُقدمها الجامعات الحكومية بمقابل بما فيها (البكالوريوس).  

وجاء توضيح الهيئة في ردّها على استفسار حول مدى تحمّل الدولة لضريبة القيمة المضافة المُستحقة على برامج البكالوريوس، التي تقدمها الجامعات الحكومية. 

وبيّنت أن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة على الخدمات التعليمية التي تُقدم بمقابل والخاضعة للضريبة لدى الجامعات الحكومية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، والتي تعادل البرامج والشهادات التعليمية المقدمة من الجامعات الأهلية والتي تتحمل الدولة ضريبتها.  وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أن تلك الخدمات تشمل قيمة الرسوم الدراسية، ورسوم الكتب الدراسية التي تُباع من الجامعة مباشرة.

“الزكاة والضريبة والجمارك”: الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة لبرامج البكالوريوس بالجامعات الحكومية

أخبار محلية
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