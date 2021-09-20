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أخبار المناطق > شاهد.. مهارة جندي سعودي في فك وتركيب السلاح وهو مغمض العينين خلال ثوانٍ
20/09/2021   8:24 ص

شاهد.. مهارة جندي سعودي في فك وتركيب السلاح وهو مغمض العينين خلال ثوانٍ

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أظهر مقطع فيديو متداول، مهارة جندي سعودي في فك وتركيب السلاح الآلي بشكل كامل وهو مغمض العينين خلال 50 ثانية فقط.  

وبيّن الفيديو، نجاح الجندي في فك وتركيب السلاح خلال 50 ثانية بعد وضع غمامة سوداء على عينيه من قبل أحد قادته.   

وأبدى متداولو الفيديو، إعجابهم الشديد بمهارة الجندي والتي تدل على تدريبه المُتميز على كيفية التعامل مع الأسلحة. 

 

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. مهارة جندي سعودي في فك وتركيب السلاح وهو مغمض العينين خلال ثوانٍ

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