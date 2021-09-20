شاهد.. مهارة جندي سعودي في فك وتركيب السلاح وهو مغمض العينين خلال ثوانٍ

أظهر مقطع فيديو متداول، مهارة جندي سعودي في فك وتركيب السلاح الآلي بشكل كامل وهو مغمض العينين خلال 50 ثانية فقط.
وبيّن الفيديو، نجاح الجندي في فك وتركيب السلاح خلال 50 ثانية بعد وضع غمامة سوداء على عينيه من قبل أحد قادته.
وأبدى متداولو الفيديو، إعجابهم الشديد بمهارة الجندي والتي تدل على تدريبه المُتميز على كيفية التعامل مع الأسلحة.
بعض مهارات جنودنا الأبطال 💚🇸🇦💚
جندي سعودي يفكك السلاح ويركبه في أقل من 50ثانية وهو مُغمض العينين ..#قُل_شيئا …#دام_عزك_يا_وطن 💚🇸🇦💚 pic.twitter.com/nip4pvDHKn
— عبدالعزيز 🇸🇦MBS (@abdualaaaziz) September 19, 2021
وفق “أخبار 24”.