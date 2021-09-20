عفواً ، التسجيل مغلق الآن يرجى المحاولة في وقت لآحق .
اسم المستخدم
كلمة المرور
قرر الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي تأجيل بطولة خليجي 25 إلى شهر يناير من عام 2023م.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم الإثنين، برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد.
وفق “أخبار 24”.
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885175310.html
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Copyright © 2021 kharjhome1.com All Rights Reserved.
الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج