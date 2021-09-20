قرر الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي تأجيل بطولة خليجي 25 إلى شهر يناير من عام 2023م.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم الإثنين، برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد.

خليجي 25

وفق “أخبار 24”.