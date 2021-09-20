نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. استشاري: التوقف المفاجئ عن استخدام “الأسبرين” قد يسبب الجلطات
20/09/2021   4:08 م

بالفيديو.. استشاري: التوقف المفاجئ عن استخدام “الأسبرين” قد يسبب الجلطات

+ = -
1015

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، خالد النمر، أن هناك دراسات علمية ذكرت أن التوقف المفاجئ عن استخدام دواء “الأسبرين” قد يسبب الجلطات.

وأضاف “النمر”، خلال استضافته في برنامج “صباح السعودية” المذاع على قناة “السعودية”، أنه برغم أن الدليل الذي استندت إليه هذه الدراسات كان ضعيفا، إلا أنه لا يجب على الإنسان إيقاف تناوله للأسبرين إذا كان يحتاجه.

ولفت إلى أن بعض الأشخاص يواظبون على تناول الأسبرين لمدة 3 أو 4 سنوات، وعندما يمتنعون عن تناوله لمدة يوم واحد قد يصابون بعدها بالجلطات بسبب ردة فعل الجسم التي حدثت جراء إيقاف الأسبرين، لذا يفضل عدم إيقافه إذا كان الجسم يحتاج إليه. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. استشاري: التوقف المفاجئ عن استخدام “الأسبرين” قد يسبب الجلطات

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885175311.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.