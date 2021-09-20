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اخبار رياضية > كواليس إقالة مينيز من تدريب النصر
20/09/2021   4:11 م

كواليس إقالة مينيز من تدريب النصر

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كشفت مصادر، اليوم (الإثنين) عن كواليس إقالة إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، للمدرب البرازيلي مانو مينيز.

وقالت المصادر وفقًا لـ”الرياضية” إن أعضاء مجلس إدارة نادي النصر، أجمعوا على وجوب إقالة المدرب البرازيلي، قبل وقت كافٍ من مواجهة الوحدة الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وأضافت المصادر أن رئيس النصر، مسلي آل معمر، تحدث مع أعضاء المجلس، قبل إعلان القرار واتفق معهم على تغيير الجهاز الفني بأثرٍ فوري، لمنح خَلفِه فترة زمنية للتحضير للمواجهة الآسيوية.

وكان مجلس إدارة نادي النصر قد أعلن إنهاء التعاقد مع مانو مينيز بعد ساعات من الخسارة أمام الاتحاد بنتيجة 3-1 بدوري المحترفين.

كواليس إقالة مينيز من تدريب النصر

اخبار رياضية
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