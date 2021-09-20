مدرب دنماركي ضمن المرشحين لتدريب النصر

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن دخول المدرب الدنماركي جلين ريدرشولم ضمن دائرة الترشيحات لتدريب النصر، خلفًا للبرازيلي مانو مينيز الذي تمت إقالته قبل ساعات.
وأصبح ريدرشولم وفقًا لموقع “توتو ميركاتو ويب” الإيطالي، هو المرشح الأكثر احتمالاً لتدريب النصر، بينما خيار رودي جارسيا يبدو معقدا.
ويملك ريديرشولم تجربة كمدير فني لدرجة الشباب بنادي ميتييلاند ثم منتخب الدنمارك تحت 17 سنة وتولى تدريب الفريق الأول في ميتييلاند من 2011 حتى 2015. وفق “أخبار 24”.
وقاد ريدرشولم فريق آرهوس جمناستيك فورينينغ في عام 2015 لمدة موسمين وقاد سونويوسك الدنماركي من يناير 2019 حتى مايو 2021 وهو حالياً بدون عمل.