حسين عبد الغني يكشف عن حالة ستجبره على الاستقالة

أكد المدير التنفيذي لكرة القدم بالنصر، حسين عبد الغني، أنه سيتقدم باستقالته من منصبه، في حال مثّل وجوده مشكلة للنادي.
وقال عبد الغني، في تصريحات لبرنامج “كورة”: “نادي النصر كبير بتاريخه وجماهيره، وأنا أتيت لخدمته، وأعتز بأن أكون ضمن طاقمه الإداري”.
وأوضح أنه لم يكن هناك أي تدخلات فنية، في عمل المدرب البرازيلي المقال، مانو مينيزيس.
وعلق على إضاعة عبدالرزاق حمدالله لركلة جزاء أمام الاتحاد، لافتا إلى أن المهاجم المغربي أخطأ في طريقة تنفيذ ضربة الجزاء لكنه بالتأكيد لم يتعمد ذلك. وفق “أخبار 24”.
كما تطرق للحديث عن المدرب القادم للنصر، مشيرًا إلى أن هناك أسماء عديدة مطروحة، والنادي حريص على اختيار مدرب مميز وبارز يناسب أسلوب الفريق وليس مدربا مؤقتا.