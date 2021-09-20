“العجمي” يروي تفاصيل تنفيذ العمل الفني لليوم الوطني الخاص بولي العهد: استغرق عمله 300 ساعة

روى الفنان عبد الرحمن العجمي تفاصيل تنفيذ العمل الفني لليوم الوطني 91 والخاص برسم صورة لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بنمط الفن الإدراكي.
وقال العجمي لـ”أخبار 24″ إنه أخذ يبحث عن أنماط الفن الحديثة لمناسبة اليوم الوطني، إلى أن استلهم الفكرة من أعمال الفنان الشهير ماركو، وخصوصاً عمله للنصب التذكاري مانديلا الموجود بجنوب إفريقيا.
وأضاف أنه أراد محاكاة العمل بصورة لولي العهد بعدد 91 عمودًا وبزاوية رؤية تبعد عن العمل 9.1 متر لتكون معبرة بشكل رمزي عن اليوم الوطني 91.
وأكد العجمي أن بداية كل عمل تكون من خلال التخيل والتخطيط ودراسة الفكرة وتعديلها ثم رسمها بالحاسب الآلي تمهيداً لصناعتها على أرض الواقع، مبينًا أن إنجاز هذه الصورة استغرق 300 ساعة خلال الثلاثة أشهر الماضية.