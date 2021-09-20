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أخبار المناطق > شاهد.. منع مراسل تلفزيوني من تصوير مخالفات التوطين بإحدى أسواق الخضار في الرياض
20/09/2021   11:50 م

شاهد.. منع مراسل تلفزيوني من تصوير مخالفات التوطين بإحدى أسواق الخضار في الرياض

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رصد تقرير تلفزيوني تكدس العمالة المخالفة وغياب التوطين بإحدى أسواق الخضار جنوب الرياض.

وتفاجأ مراسل برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”، بمنعه من التصوير داخل سوق خضار العزيزية بالرياض بعدما كشف عن غياب التوطين وهيمنة العمالة المخالفة بالمجمع.

وبعد مشادة كلامية، اضطر المراسل لإخراج التصريح بالتصوير ليتمكن من متابعة عمله.

وكشف التقرير عن غياب قرار توطين نشاط بيع الخضار الصادر في عام 2020 عن سوق خضار العزيزية، حيث توجد بسطات بالكامل لا يوجد بها مواطنون.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. منع مراسل تلفزيوني من تصوير مخالفات التوطين بإحدى أسواق الخضار في الرياض

أخبار المناطق
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