“البيئة” توضح التأثير السلبي للسيارات الكهربائية على المناخ

أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة الدكتور أسامة فقيها، أن التحول إلى السيارات الكهربائية له تأثير سلبي على البيئة.
وقال فقيها خلال مداخلة مع قناة “السعودية”، إن تحول جميع السيارات الموجودة بالعالم والطائرات، وغيرها إلى العمل بالطاقة الكهربائية لا يحل سوى 14% من مشكلة المناخ البيئي الذي تسعى الدول، وفي مقدمتها المملكة، لحلها، مبيناً أن السيارات الكهربائية تزيد من استهلاك الكربون.
ولفت إلى أن حل مشكلة التغير المناخي يبدأ بالعمل على جميع المسارات وليس على صعيد واحد، ومنها الجانب الغذائي، والغطاء النباتي، واستهلاك الموارد. وفق “أخبار 24”.
د. أسامة فقهيا: التحول إلى السيارات الكهربائية سيزيد من استهلاك الكربون وتأثيره سلبي على البيئة.#الشارع_السعودي#قناة_السعودية pic.twitter.com/pNZGIewHJV
— قناة السعودية (@saudiatv) September 20, 2021